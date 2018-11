Person of interest - Saison 05 Episode 4 - Sous contrôle

Retenue dans un lieu tenu secret par les agents de Samaritain, Shaw parvient à s'échapper miraculeusement lors de son transfert vers une autre unité. Manipulée psychologiquement, épuisée physiquement, la jeune femme est dans un état très fragile. Les retrouvailles avec l'équipe sont aussi heureuses que délicates. En effet, face à son état mental et son comportement agité, ses amis doutent de sa stabilité émotionnelle. Ils pensent plus sage de ne pas la ramener immédiatement auprès de la Machine. Il convient d'être prudent car une puce a été implantée dans le crâne de Shaw et nul ne connaît pour l'instant sa signification. Finch doit l'analyser pour y voir plus clair.