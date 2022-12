Personal Effects (Amour sous influence)

Cinéma - Drame | 2009

Walter (Ashton Kutcher), un jeune lutteur professionnel, a perdu sa sœur jumelle, sauvagement violée et battue à mort. Pour assister au procès de l'assassin présumé et réconforter sa mère et nièce, il revient dans sa ville natale où il trouve un travail comme homme à tout faire dans un restaurant fast-food. Lors de la réunion d'un groupe de soutien pour les proches des victimes de meurtres, Walter fait la connaissance de Linda (Michelle Pfeiffer), dont le mari alcoolique a étalement été tué. Le traumatisme partagé entre ces deux êtres meurtris va leur permettre de se rapprocher... Un film d'une rare intensité et chargé d'émotions... Il a perdu sa soeur, elle a perdu son mari : ensemble, ils vont trouver la force de se reconstruire... Les seules limites sont celles du coeur