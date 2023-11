Petit papa baston

Moïse est un chasseur de primes doué d'une force colossale. En rentrant chez lui retrouver sa douce femme Janie et ses neuf enfants, il a la désagréable surprise de rencontrer son frère Travis. Celui-ci vient de délivrer Stone, un dangereux bandit d ont il compte se servir pour contraindre Moïse à passer Noël en famille. Mais, occupés à défendre les jolies Bridget et Melly de l'agressivité de Dodge, les deux frères perdent la trace de Stone et se font accuser de complicité d'évasion par le shér if et son adjoint. Moïse junior, se fait enlever par la bande de Stone. Il réussit à s'enfuir mais il se fait mordre par un crotale. Bridget parviendra à le sauver, Maw à neutraliser Stone, et toute la famille se retrouvera non sans avoir participé à la plus belle bagarre de l'année...