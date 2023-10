Le Petit Spirou

Jeunesse • Animation

Comment survivre quand on arrive à l'école en chaussons, à l'oubli de son maillot de bain le jour ou on a "piscine", ou même aux choux de Bruxelles ? Petit Spirou - véritable roi de l'astuce - a toujours plus d'un tour dans son sac pour trouver des solutions alternatives aux situations embarrassantes de la vie d'un enfant ! Petit Spirou et sa bande de copains, espiègles et pleins d'humour offrent un véritable kit de survie aux enfants pour faire tourner les tracas de la vie quotidienne à la comédie !