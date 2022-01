Petits meurtres et confidences : L'art du meurtre

Hailey a renoué avec sa bande d'amis de la faculté, ce qui lui fait très plaisir et beaucoup de bien, même si cela lui rappelle son fiancé, assassiné. Son nouvel ami tente de trouver sa place malgré cette présence fantomatique, ce qui n'est pas facile. Hailey finit par en prendre conscience et s'efforce de lui faire découvrir cette partie de sa vie dont elle a du mal à parler. C'est d'ailleurs l'un de ses anciens amis qui l'entraîne malgré lui dans une nouvelle enquête, en lui demandant de l'accompagner à une galerie d'art pour présenter ses condoléances suite à la mort du propriétaire, qu'il connaissait. Hailey est bientôt persuadée que cette mort n'est pas naturelle et qu'elle doit enquêter.