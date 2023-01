Petits meurtres et confidences : mystérieuse disparition

Hailey retrouve avec plaisir son amie Pam, à son cabinet. Celle-ci lui annonce qu’elle souhaite vendre la maison de ses parents, morts deux mois plus tôt dans un accident de voiture. Elle lui demande de l’accompagner pour rencontrer les personnes qui vont s’occuper de la vente des meubles. Hailey accepte et fait la connaissance de Doris, qui gère les transactions, et de Ryan, mandataire de Pam pour la vente de la maison et nouveau petit ami de cette dernière. Ils conviennent de se retrouver pour dîner avec Jonas. Lors du dîner, Ryan sort deux billets pour Aruba et propose à Pam de l’accompagner après la vente de la maison. Pam hésite. Le lendemain, la collègue d’Hailey s’inquiète que Pam ait raté sa séance de psychothérapie sans prévenir personne. Elle fait part de son inquiétude à Hailey, qui décide de passer chez Pam...