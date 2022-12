Recette Asperges blanc sauce gribiche

Ingrédients pour 4 personnes



16 asperges blanches



Sauce gribiche

2 œufs durs

20 cl d'huile de tournesol

1 cuiller à soupe de moutarde fine

1 cuiller à soupe de vinaigre de vin blanc

1 cuiller à soupe de câpres hachées

1 cuiller à soupe de cornichons hachés

1 cuiller à soupe de persil plat haché

1 cuiller à soupe de cerfeuil haché

1 cuiller à soupe d'estragon haché

Sel et poivre blanc moulu



. Séparez les jaunes des blancs. Les blancs seront ajoutés en fin de la recette.

. Dans un bol, passez les jaunes d'œufs au tamis. Ajoutez la moutarde, mélangez au fouet en ajoutant l'huile en filet comme pour une mayonnaise. L'émulsion se fait. Dès que la sauce est terminée ajoutez la cuiller de vinaigre pour la détendre et ensuite les cornichons, les câpres, les herbes et les blancs d'œufs hachés. Réservez dans le réfrigérateur.

. Faites bouillir un grand volume d'eau salée. Coupez la base un peu sèche des asperges, pelez-les et plongez-les dans l'eau bouillante. Comptez 10 à 20 min de cuisson suivant la grosseur des asperges. Égouttez-les sur du papier absorbant. Servez les asperges encore chaudes nappées de sauce gribiche.