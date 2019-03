Rosbif pommes de terre sautées

Par Laurent MARIOTTE | Ecrit pour TF1 |

Le rosbif un vrai classique mais il y a certaines règles à respecter pour une cuisson parfaite. Le temps de repos de 10 minutes après sa sortie du four est la règle d'or pour une viande bien juteuse. Et pour l'accompagner des pommes de terre évidement !

Liste des ingrédients pour 4 personnes

Préparation 15 minutes

Cuisson : 30 minutes

Temps de repos : 10 minutes









1 kg de rosbif de première qualité (rumsteck)



1 noix de beurre



3 gousses d'ail



1 branche de thym frais



1 branche de romarin



Sel, poivre







Pommes de terre sautées





600 g de pommes de terre type belle de Fontenay, Charlotte ou amandine



5 cuil. à soupe de graisse de canard



3 gousses d’ail



Quelques tiges de persil plat



Fleur de sel, poivre du moulin







ETAPE 1 - 2’00

Sortez le rosbif du réfrigérateur 1h00 avant de le mettre à cuire. Eclatez les gousses d’ail en chemise. Préchauffez votre four à 200°C (th.6).

ETAPE 2 - 10’00

Lavez et pelez les pommes de terre. Taillez-les en rondelles de 3 mm d'épaisseur. Lavez, équeutez et ciselez le persil. Eclatez les gousses d’ail. Réservez.



ETAPE 3 - 30’00

Dans une cocotte, faites chauffer de l’huile de tournesol avec quelques noisettes de beurre. Dorez le rosbif sur toutes ses faces. Salez, poivrez. Ajoutez les gousses d’ail éclatées, le romarin et le thym. Déposez une noix de beurre sur le rosbif. Enfournez pour 30min de cuisson par kg de viande pour obtenir une viande saignante. A l’aide d’une pince à viande, retournez le rosbif toutes les 10 min et arrosez-le de son jus de cuisson. Pendant ce temps, faites chauffer une poêle et versez la graisse de canard. Disposez les pommes de terre sur une seule couche (au besoin, utilisez 2 poêles). Laissez-les cuire 3 minutes sans y toucher, puis faites-les sauter toutes les 2 à 3 minutes. Comptez 20 minutes de cuisson. Salez-les après cuisson afin qu'elles restent bien croustillantes en surface, poivrez, ajoutez le persil puis réservez au chaud.

ETAPE 4 - 10'00

Déficelez le rosbif. Salez et poivrez la viande et enveloppez-la d'un papier cuisson. Laissez reposer au moins 10 min hors du four, puis découpez-le en fines tranches avant de le déguster avec les pommes de terre sautées.