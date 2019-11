Recette Baeckeoffe de fruits

Lavez tous les fruits ainsi que le citron. Prélevez quelques zestes du citron et pressez le jus et réservez.

Préchauffez le four à 180°C.

Epluchez les coings, taillez en quartiers et évidez. Faites fondre le beurre dans une poêle, ajoutez le miel puis les quartiers de coings et faites-les cuire une dizaine de minutes en remuant de temps en temps. Déglacez avec un peu de jus de citron et débarrassez dans la terrine à Baeckeoffe.