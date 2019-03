Beignets d'ananas au rhum

Pelez l’ananas, coupez-le en tranches. A l’aide d’un emporte-pièce ou d’un couteau retirez le cœur. Fendez la gousse de vanille en deux et récupérez les graines à l’intérieur. Dans un plat creux, mélangez le rhum et les graines de vanille. Ajoutez les tranches d’ananas, mélangez bien et faites mariner pendant le reste de la préparation.