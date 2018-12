Blanquette de poulet au potimarron et aux marrons

Dans une sauteuse, faites fondre le beurre à feu moyen, ajoutez les cubes de poulet et l'oignon, salez et poivrez, et laissez cuire durant 5 minutes en remuant régulièrement afin d'éviter de faire colorer. Ajoutez le potimarron. Laissez cuire 10 minutes en remuant délicatement. Saupoudrez avec la farine et laissez cuire à nouveau 5 minutes. Ajoutez ensuite le vin blanc et le bouillon, remuez pour bien mélanger le tout.