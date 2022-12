Recette Bouchées feuilletées aux fraises

4 personnes.

1 disque de pâte feuilletée

350 g de belles fraises gariguette (ou autres de saison) et 300 g de moins belles, à cuire.

4 cm d'écorce de citron

80 g de sucre semoule

Sucre glace.

Découpez de petits disques de pâte feuilletée de 5 cm. Enfournez-les 15 minutes dans le bas du four préchauffé à 220 °C.

Pendant ce temps, mixez les moins belles fraises avec le sucre semoule, puis faites-les cuire

10 minutes avec l'écorce de citron. Laissez refroidir. Émincez les plus belles fraises dans la hauteur.

Sortez les petits feuilletés du four, découpez-les en 2 dans l'épaisseur. Garnissez l'intérieur de chacun des feuilletés d'un peu de marmelade de fraises, puis ajoutez les lamelles de fraises crues. Saupoudrez-les de sucre glace, avant de déguster à l'heure du goûter. Ajoutez une crème chantilly pour plus de gourmandise.

Variante : faites cuire la pâte feuilletée entre deux plaques de cuisson. Coupez des rectangles (comme des grosses mouillettes) et garnissez-les de marmelade de fraises puis de lamelles de fraises fraîches.