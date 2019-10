Recette Boulettes de bœuf à l'aneth

Rincez l’aneth, pluchez et émincez-le, réservez-en la moitié pour la décoration. Mélangez la viande hachée, l’oignon et l’ail râpée, la moitié de l’aneth, la chapelure, les épices, les œufs, salez et poivrez. Râpez sur ce mélange le zeste de citron, pressez-le et réservez son jus.