Boulettes scandinaves

Pelez, hachez et étuvez l’oignon sans le cuire totalement. Ajoutez-le aux viandes hachées, à la chapelure, l’œuf, aux pluches d’aneth hachées, au sel et au poivre. Façonnez une vingtaine de boulettes à la main.

Préparez la sauce crémeuse : prélevez 2 cuil. à soupe de bouillon de bœuf et diluez la fécule de maïs dedans. Faites chauffer le reste du bouillon de bœuf et la crème liquide avec une pincée de muscade et la moutarde. Ajoutez la fécule de maïs diluée et laissez mijoter à feu doux en fouettant régulièrement, jusqu’à ce que la sauce épaississe légèrement. Salez et poivrez.