Recette Bulots gratinés au beurre persillé au chorizo

4 pers.



48 petits bulots (cuits) (les petits sont plus tendres)

Persillade au chorizo :

2 cuil à soupe d'huile d'olive

3 échalotes (ciselées)

2 gousses d'ail (pilées)

4 cuil à soupe de persil haché

50 g de chorizo moyen fort (pelé et haché)



Décoquillez les bulots. Lavez et égouttez soigneusement les coquilles. Retirez la dernière partie, sombre, des bulots (viscère ; système digestif, tortillon, etc.).

Incorporez tous les ingrédients de la persillade entre eux (au robot ce sera plus rapide et plus régulier).

Placez un peu de persillade au fond des coquilles. Replacez le corps des bulots sans oublier de retirer l'opercule. Couvrez le tout de persillade en tassant bien. Égalisez et réservez dans le réfrigérateur le temps de préchauffer le four à 220 °C.

Enfournez-les dans le haut du four 5 à 8 min et dégustez chaud avec du pain grillé.