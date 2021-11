Recette Cake aux carottes violettes

6 à 8 pers.

140 g de farine tamisée

150 de carotte violette

Le zeste d'une demi-orange non traitée

90 g de beurre mou

150 g de sucre semoule

1 gros œuf

1 cuil à café rase de levure chimique

12 cl de crème liquide entière

1 pincée de sel.

Versez tous les ingrédients sauf les carottes dans un robot mixeur. Mixez jusqu'à obtenir une pâte lisse.

Pelez les carottes et râpez-les comme des carottes râpées. Puis mélangez-les à la pâte à l'aide d'une spatule.

Beurrez et farinez un moule à cake de 20cmx8cm, 8cm de haut environ).

Versez la pâte à 2 cm sous le bord du moule.

Enfournez 50 à 60 minutes dans un four préchauffé à 180°C. Vérifiez la cuisson avec la pointe d'un couteau. Laissez refroidir avant de démouler.