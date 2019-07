Cake méditerranéen

Préchauffez le four à 180°C.

Rincez, épépinez et coupez les poivrons en petits dés. Egouttez le thon.

Dans un saladier, mélangez la farine et la levure chimique et formez un puits.

Cassez-y les œufs et ajoutez le lait et l’huile tout en les incorporant à la farine.

Ajoutez enfin le thon émietté, le poivron, le parmesan, les olives et la ciboulette ciselée. Salez et poivrez.

Beurrez et farinez un moule à cake puis enfournez pour 15 min de cuisson à 180°C et 30 min à 160°C ensuite. Laissez refroidir quelques instants, démoulez et emportez !