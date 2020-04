Recette Carpaccio de mulet au coulis d'anchois

Ingrédients pour 4 personnes :

1 filet de mulet de 400 g

12 filets d'anchois frais

1 cuillère à café d'échalote ciselé

1 cuillère à soupe de ciboulette ciselée

1 citron vert

1 petit bouquet de persil plat

Huile d'olive

Mélange de 5 baies (au moulin)

Fleur de sel





Préparez la garniture :



Mettez au fond d'un plat ou de 4 assiettes un filet d'huile d'olive.

Coupez en fines tranches le mulet et posez-les au fur et à mesure dans le plat.

Ajoutez un filet d'huile d'olive et arrosez de jus de citron vert.

Réservez dans le réfrigérateur.

Mixez les filets d'anchois, l'échalote, les feuilles de persil et une pincée de fleur de sel avec 5 cl d'huile et réduisez le tout en coulis.

Versez un cordon de coulis d'anchois sur le carpaccio de mulet, parsemez de ciboulette, quelques tours de moulin de 5 bais et de fleur de sel. Servez.