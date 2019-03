Chausson au pomme

Préchauffez le four à 220°C. Pelez et retirez le trognon des pommes avec un vide-pomme. Déposez-les dans un plat à four, déposez une belle noisette de beurre sur chaque pomme et saupoudrez de sucre. Enfournez pendant 40 min à 200° et arrosez-les de jus de cuisson. Aplatissez les pommes à l’aide d’une spatule et laissez totalement refroidir.