Recette Clafoutis d’abricot à la poêle

4 à 6 pers.





300 à 350 g d'abricots

15 cl de lait

15 cl de crème liquide entière

80 g de farine

60 g de sucre semoule + 1 cuillère.

3 œufs

1 gousse de vanille

Beurre.

1 poêle de 24 cm.





Coupez les abricots en deux, dénoyautez-les, poudrez-les d'un peu de sucre, mélangez-les aux grains de vanille et versez le tout dans une poêle avec une noix de beurre. Faites chauffer le temps de préparer l'appareil à clafoutis. Mélangez la farine et le sucre. Puis incorporez les œufs battus, le lait et la crème. Versez la préparation dans la poêle et laissez cuire jusqu'à ce que le clafoutis ne soit plus tremblotant. Vous pouvez le poudrer de sucre et le brûler au chalumeau de cuisine afin de caraméliser légèrement le dessus. Dégustez à température ambiante.