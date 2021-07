Recette Cocktail au jus de concombre et bourrache glacée à la spiruline Laurent MARIOTTE | Écrit pour

Cocktail au jus de concombre et bourrache glacée à la spiruline

4 pers.



1 concombre bio frais

8 à 10 feuilles de bourrache (+ les fleurs)

12 g de spiruline (3 g par personne et par jour)

Quelques glaçons.



. Lavez le concombre et coupez-le en morceaux sans le peler. Mettez tous les ingrédients dans le bol d'un blender, puis mixez finement avec 4 ou 6 glaçons.

Dégustez le cocktail glacé à la paille, ou pas !