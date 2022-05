Recette Cookies aux speculoos et pépites de chocolat

Ingrédients pour 4 personnes



Pour une vingtaine de cookies

150 g de farine

1 cuiller à café de levure chimique

100 g de beurre mou

100g de pâte de speculoos

60 g de sucre de cassonade

50 g de sucre semoule

1 œuf

100 g de pépites de chocolat noir



Préchauffez le four à 180 °C

. Mélangez le beurre avec les sucres afin obtenir une pâte crémeuse. Incorporez l'œuf, puis la pâte de spéculoos. Ajoutez ensuite la farine, la levure et enfin les pépites de chocolat. Mélangez bien.

. Déposez de petits tas de pâte sur la plaque du four couverte d'une feuille de papier sulfurisé et enfournez 12 à 15 min. Laissez refroidir sur une grille avant de déguster.