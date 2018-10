Cookies au beurre de cacahuète

Dans un grand saladier, mélangez la farine, le sucre complet et le bicarbonate de soude. Ajoutez le beurre de cacahuètes et incorporez-le au mélange sec à l’aide d’une spatule en bois. Versez le lait végétal et mélangez le temps d’obtenir une pâte homogène.

Ajoutez alors les pépites de chocolat (ou les morceaux de chocolat concassés au couteau) et les noix de pécan. Couvrez d’un film alimentaire et placez dans le réfrigérateur pour 30 min.

Préchauffez le four à 180°C (th.6). Prélevez des boules de préparation à l’aide d’une cuillère en bois et répartissez-les sur une feuille de papier cuisson disposée sur la plaque du four, en les espaçant bien les unes des autres et les aplatissant légèrement avec la paume de la main. Enfournez pour 10 à 12 min. Laissez refroidir et dégustez !