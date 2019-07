Côte de bœuf et salicornes

Lavez les pommes de terre et faites-les cuire dans une casserole départ eau froide salée, 15 minutes après ébullition.

Lavez et égouttez les salicornes.

Epluchez et émincez les oignons rouges, réservez.

Huilez la côte de bœuf et déposez-la sur la grille du barbecue. Salez et laissez colorer 2 fois 4 min en tournant la viande d’1/4 de tour (pour marquer le quadrillage). Retournez-la et renouvelez la même opération.