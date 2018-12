Crème d'endives au foie gras

Pelez et coupez les pommes de terre en morceaux. Coupez un quartier de pomme en fines allumettes. Coupez les endives en petits morceaux. Taillez les pointes d'endives en fines lamelles et réservez-les dans un bol d'eau avec le jus de citron.

Dans une casserole faites fondre le beurre à feu moyen, ajoutez le reste des endives et laissez cuire 3 minutes. Ajoutez les pommes de terre. Coupez le quartier de pomme restant en morceaux et ajoutez-le. Ajoutez le bouillon, salez, poivrez et laissez cuire 15 minutes.