Crème renversée coco-mangue

Pelez la mangue et enlevez le noyau. Coupez-la en morceau puis mixez-la pour faire un coulis. Allongez un demi-verre de ce coulis d’un peu d’eau et réservez. Faites cuire le sucre dans une casserole avec le jus de citron sur un feu moyen-fort. Dès que le sucre est dissous (avant qu’il ne colore), retirez la casserole du feu. Ajoutez le jus de mangue, mélangez rapidement et versez dans les ramequins sur une épaisseur de 2 à 3 minutes. Réservez à température ambiante.

Pour la crème : préchauffez le four à 180° C (th.6). Faites chauffer le lait de coco à feu moyen. À la première ébullition, coupez le feu.

Mélangez le sucre et les œufs dans un saladier jusqu’à ce que le mélange blanchisse, versez le lait chaud progressivement en fouettant sans cesse. Écumez. Versez la préparation dans les ramequins et enfournez-les au bain-marie dans un plat contenant de l’eau chaude pour 1 h. Laissez les ramequins refroidir hors du four (idéalement, réservez au réfrigérateur une nuit). Avant de les démouler, passez la lame d’un petit couteau contre les parois des ramequins. Démoulez et versez le coulis de mangue par-dessus. Saupoudrez de noix de coco râpée si vous le souhaitez et dégustez.