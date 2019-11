Recette Croque-rösti

Pelez les pommes de terre, rincez-les puis séchez-les. Râpez les pommes de terre avec une râpe gros trous, assaisonnez de sel et poivre, mélangez. Faites chauffer de l’huile dans une poêle et ajoutez les pommes de terre, il faut bien tasser afin d’obtenir une galette régulière. Faites cuire vos 8 röstis 8 min de chaque côté.

Placez quelques lamelles de comté puis une tranche de jambon blanc sur 4 rösti. Recouvrir de comté et d’un autre rösti. Placez sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé. Enfournez 5 min à 200°C et dégustez.