Recette Cuisse de lapin à la vapeur, crème d'ail au vin blanc, et tombée de cresson

4 personnes.

4 cuisses de lapin

20 cl de crème liquide

2 ou 3 gousses d'ail

10 cl de vin blanc sec

1 botte de cresson

1 petite carotte violette et une petite carotte jaune avec fane

Huile d'olive

Sel, poivre, muscade

Effeuillez grossièrement le cresson et laissez-le tremper dans de l'eau froide.

Salez et poivrez les cuisses de lapin et faites-les cuire 30 minutes à la vapeur. Laissez refroidir avant de les désosser en gros morceaux.

Faites réduire le vin blanc presque à sec avec les gousses d'ail écrasées. Ajoutez la crème et laissez-la réduire sur un feu doux afin qu'elle soit légèrement nappante. Une fois réduite, assaisonnez de sel, de poivre et de muscade.

Faites retomber rapidement le cresson dans une poêle avec un peu d'huile, salez et poivrez.

Réchauffez les morceaux de lapin dans la crème. Disposez un lit de cresson dans le fond de 4 assiettes. Déposez-y les morceaux de lapin nappés de crème, ajoutez une très fine tranche de carottes violette et jaune (taillée à l'économe dans la longueur), et servez aussitôt !