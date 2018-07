Cuisses de dinde et aubergines au BBQ

Dans un petit bol, mélangez l’huile d’olive, le sirop d’érable, la cannelle et 1 cuil. à café de quatre-épices. Pelez et rappez les gousses d’ail dans la marinade puis badigeonnez les cuisses de dinde généreusement du mélange sirop d’érable et huile d’olive épicée. Salez et poivrez l’extérieur et l’intérieur des cuisses.