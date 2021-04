Recette Cuissot de cochon de lait laqué

2 personnes.1 Cuisse de cochon de lait

Marinade :

10 cl de miel d'acacia

5 cl de sauce soja

5 cl de vinaigre de vin rouge

1 petit oignon (pelé et coupé en morceaux)

2 gousses d'ail (pelées et coupées en morceaux)

1 petite boite de pulpe de tomate

1 cuiller à café de concentré de tomate

1 cuiller à soupe de graine de coriandre

2 cuillers à café de piment de Cayenne

10 cl de bouillon de volaille

5 cl d'huile d'arachide

1 cuiller à café de graine d'anis

1 cuiller à café rase de clous de girofle moulu

Mettez tous les ingrédients de la marinade dans le bol d'un mixer et mixez le plus finement possible.

Posez la cuisse dans un plat allant au four incisez-la en quadrillage. Badigeonnez-le avec la totalité de la marinade. Enfournez dans un four préchauffé à 220°C.

Lorsque la viande est bien rousse sur toutes les faces, baissez la température à 120°C et laissez confire 1h à 1h30 en badigeonnant la viande de marinade tous les 15 minutes.

Dégustez avec des petits légumes sautés.