Recette Daube de joue de boeuf à la provençale

Daube de joue de bœuf à la provençale4 pers.

800 g de joue de bœuf

100 g de lard fumé

1 bouteille de vin rouge (type Corbières)

4 carottes

1 gros oignon

1 cuil à soupe de concentré de tomate

4 gousses d'ail

1 bouquet garni (thym, romarin, laurier, céleri)

2 clous de girofle

1 petite orange non traitée (l'écorce séchée au four)

100 g d'olives vertes de Provence

Huile d'olive

Sel, poivre.

Coupez la joue en gros cubes de 7 cm de côté et le lard en gros lardons puis déposez-les dans un plat creux.

Pelez et émincez l'oignon. Pelez et coupez les carottes en grosses rondelles. Ajoutez-les dans le plat avec les gousses d'ail, le bouquet garni, les clous de girofle, l'écorce d'orange séchée et un filet d'huile d'olive. Ajoutez le vin, couvrez d'un film alimentaire et réservez 12 h dans le réfrigérateur.

Égouttez et épongez bien les morceaux de viande. Faites-les colorer dans un peu d'huile dans une cocotte allant au four.

Salez, poivrez, puis ajoutez tout le contenu de la marinade et le concentré de tomate. Portez à ébullition, écumez et enfournez à couvert 3 h dans un four préchauffé à 170 °C. Ajoutez les olives 10 minutes avant la fin de la cuisson. Faites réduire le jus de cuisson sur le feu si besoin.

Dégustez bien chaud avec des tagliatelles ou des pommes de terre vapeur.