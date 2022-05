Recette Dos de cabillaud en écailles de chorizo, écrasé de pommes de terre au citron

Ingrédients pour 4 personnes



4 dos de cabillaud de180g chacun sans peau

24 tranches très fines de petit chorizo fort, ou pas.

1 citron

3 branches de thym

3 cuillers à soupe d'huile d'olive



Pour l'écrasée de pomme de terre

600 g de pommes de terre charlotte

4 cuillers à soupe d'huile d'olive

1 jus de citron

1 cuiller à café de fleur de sel



Épluchez les pommes de terre. Posez-les dans une casserole d'eau froide salée et faites-les cuire 20 min environ à petits bouillons.

Préchauffez le four à 180 °C.

. Dans le fond d'un plat allant au four, posez des rondelles de citron, le thym et un filet d'huile d'olive. Posez les dos de cabillaud sur cette garniture (côté peau au-dessus). Couvrez les dos de cabillaud de tranches de chorizo et enfournez dans le haut du four 12 à 15 min.

. Dès que les pommes de terre sont cuites, égouttez-les, écrasez-les à la fourchette en ajoutant l'huile d'olive, le jus de citron et 2 à 3 pincées de fleurs de sel.

. Servez les dos de cabillaud accompagnés de pommes de terre écrasées