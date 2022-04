Recette Far aux pruneaux à la bergamote (thé Earl Grey)

Ingrédients pour 4 personnes



200 g de pruneaux d'Agen dénoyautés

1 cuiller à soupe de thé Earl Grey + 20 cl d'eau

100 g de farine

75 g de sucre

30 cl de lait

2 œufs

50 g de beurre fondu

1 pincée de sel



Préchauffez le four à 190 °C.

. Faites chauffer l'eau. À la première ébullition, ajoutez le thé et laissez infuser 3 min hors du feu. Passez la préparation et faites-y tremper les pruneaux 10 min.

. Mélangez la farine, le sucre et le sel. Faites un puits et incorporez-y les œufs un à un. Ajoutez-y le lait et le beurre fondu en filet sans cesser de mélanger à la cuillère en bois. Mettez les pruneaux égouttés dans un plat beurré et versez-y le mélange. Enfournez 30 à 35 min. Servez tiède.