Recette Filet de féra et écrasé de pommes de terre à l'huile d'olive

4 personnes.4 filets de féra de 180 g avec peau et sans arêtes.600 à 700 g de pommes de terre (type bintje)Huile d'oliveSel, poivre.

Condiment aux herbes :

4 cuillers à soupe d'huile de noisette

2 cuillers à soupe de vinaigre de xérès

2 cuillers à soupe de coriandre concassée

3 cuillers à soupe de cerfeuil concassé

3 cuillers à soupe de persil plat concassé

Quelques noisettes concassées

Sel, poivre

Faites cuire les pommes de terre pelées 20 à 25 minutes dans une eau salée. Égouttez-les et écrasez-les encore chaudes. Assaisonnez-les de sel, de poivre et d'huile d'olive. Maintenez au chaud le temps de cuire les filets de féra.

Faites chauffer un filet d'huile d'olive dans une poêle et faites-y cuire les filets de féra, 2 minutes côté peau puis 1 minute côté chair. Salez, poivrez.

Mélangez tous les ingrédients du condiment aux herbes. Réservez.

Disposez l'écrasé de pommes de terre au centre de 4 assiettes, posez dessus un filet de féra, une cuillerée à soupe du condiment aux herbes et dégustez aussitôt.