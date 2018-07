Filets de rouget à la plancha et petit épeautre

Liste des ingrédients pour 4 personnes

Préparation : 30 minutes

Cuisson : 10 minutes

Faites cuire le petit épeautre pendant 30 min dans de l’eau bouillante salée avec 1 cuil. à soupe d’huile d’olive.

Pendant ce temps, préparez le pistou en mixant ensemble les gousses d’ail (pelées et dégermées), les feuilles de basilic et l’huile d’olive à ajouter au fur et à mesure pour obtenir une texture lisse.

Lavez les filets de rougets et épongez-les. Lorsque le petit épeautre est cuit, égouttez-le, mélangez au pistou et réservez.

Disposez une feuille de papier sulfurisé légèrement huilée sur la plancha et faites cuire les filets de rouget 3 min côté peau. Ajoutez la branche de tomate cerise, les olives et les câpres sur la plancha et faites-les dorer en remuant pendant quelques secondes.