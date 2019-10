Recette Fish & chiche Laurent MARIOTTE | Écrit pour

Le 02/10/19 | Petits Plats en Equilibre

Un bon poisson pané et une sauce tartare allégée et le tour est joué pour le déjeuner ! Et pour changer de la pâte à friture classique, essayez donc la farine de pois chiches vous allez être surpris.