Flognarde aux pommes du limousin

Dans un saladier, fouettez les œufs avec 6 cuillères à soupe de sucre, incorporez la farine puis versez le lait progressivement. Versez le calvados et mélangez bien.

Pelez et coupez les pommes en cubes. Dans une poêle, faites fondre le beurre et faites revenir les pommes avec le reste du sucre. Une fois les pommes caramélisées, versez-les dans un moule anti-adhésif et recouvrez de pâte à gâteau.