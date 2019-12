Recette Forêt noire express

Préchauffez le four à 160°C.

Cassez le chocolat en morceaux et versez-le avec le beurre dans un saladier. Faites fondre au bain-marie.

Au batteur, fouettez les jaunes d’œufs, les œufs et le sucre.

Quand la masse est bien mousseuse, ajoutez le mélange beurre-chocolat. Réservez la moitié de la mousse obtenue pour le dressage.

Ajoutez la farine tamisée et versez dans un plat carré allant au four. Enfournez pour 15 min.