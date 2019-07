Fraises Melba

Rincez les fraises, égouttez et équeutez-les. Coupez les fraises fraiches en quatre. Mixez les fraises gâtées coupées en 2 avec le jus de citron et le sucre. Mélangez la crème double avec le sucre.

Versez dans le fond des verres environ 1 cm de coulis, disposez une boule de glace à la vanille puis une couche de fraises coupées. Versez une couche de crème double et de nouveau une couche de fraises. Continuez à alterner crème double et fraises. Versez un peu de coulis à la fin et dégustez.