Fricassée de poulet aux pêches à la plancha

Par Laurent MARIOTTE | Ecrit pour TF1 |

Liste des ingrédients pour 4 personnes

1 poulet jaune des landes de 1,4 kg coupé en 12 morceaux (manchons, ailerons, pilons, hautes cuisses séparés et les blanc coupés en 2 sans l'os)

2 ou 3 pêches (mûres à point)

4 oignons rouges nouveaux en bottes

1 gros brin de thym frais

1 petit verre de vin blanc sec

Quelques champignons de saison du coin, si il y en a ! Cèpes de Bordeaux …

Huile d'olive

Sel, poivre. cuillères à soupe d’huile d’olive

½ cuillère à soupe de vinaigre de Xérès

Fleur de sel

Poivre du moulin





Etapes de préparation







1. Salez généreusement la peau des morceaux de poulet. Faites-les cuire 15 à 20 minutes, sans les blancs, sur une plancha légèrement huilée.

2. Pendant ce temps, coupez en quartiers les pêches, les oignons nouveaux avec le vert (réservez le vert pour le dressage) et les champignons choisis.

3. Au bout des 15-20 minutes, déglacez les sucs de cuisson avec le vin blanc, 2 minutes.

4. Ajoutez le thym, les suprêmes de poulet, les oignons, les pêches et les champignons.

5. Faites revenir le tout 6 à 8 minutes.

6. Salez légèrement, poivrez et servez aussitôt après avoir parsemé du vert des oignons.