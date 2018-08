Gambas flambées au pastis et basilic

Par Laurent MARIOTTE | Ecrit pour TF1 |

Liste des ingrédients pour 4 personnes





Préparation : 10 min

Cuisson : 10 min



12 pièces de grosses gambas

1 échalote

2 gousses d’ail

3 cuil. à soupe de pastis

Un beau bouquet de basilics mélangés : pourpre, grand vert, nain, citron…

250 g de tomates cerise

2 cuil. à soupe d’huile d’olive

Sel, poivre du moulin





Etapes de préparation







Décortiquez les gambas en laissant la queue et la tête. Faites une entaille le long du dos et tirez le boyau central. Épluchez et taillez en dés l’échalote et les gousses d’ail.



Déposez vos gambas sur une plancha bien chaude et huilée et saisir 3 minutes. Retournez-les, puis ajoutez l’ail et l’échalote. Remuez et incorporez les tomates cerises. Laissez cuire quelques instants et versez le pastis pour flamber le tout.



Attention à la montée de flammes ! Salez, poivrez et attendez que la flamme s’éteigne.



En toute fin de cuisson, ajoutez les feuilles de basilic, dressez cette préparation sur un plat et dégustez avec les doigts en prenant gare à ne pas vous brûler !