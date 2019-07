Gâteau aux fruits d'été

Faites fondre le beurre noisette et laissez refroidir. Mélangez le sucre glace, la farine et la poudre d’amande. Ajoutez les blancs d’œufs en fouettant énergiquement puis incorporez sans cessez de fouetter le beurre noisette et refroidi. Versez le mélange dans un moule rectangulaire de 20/22cm de longueur et faites cuire pendant 15 à 18 min. Laissez refroidir avant de démouler.