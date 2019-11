Recette Gâteau d'anniversaire avec Jeff Panacloc et Jean-Marc

Séparez les blancs des jaunes et au batteur, montez les blancs avec les 35g de sucre blond de canne. Beurrez et farinez légèrement votre moule à biscuit de Savoie. Tamisez ensemble la farine, la fécule, la poudre à lever et le cacao poudre. Fouettez les jaunes avec le sucre restant puis ajoutez aux blancs montés. Mélangez ensuite à la main et à la Maryse délicatement les poudres.