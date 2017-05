Gâteau glacé aux cerises

Par Agnès JACQUEMIN | Ecrit pour TF1 |

Ingrédients : Pour 4 à 6 pers.





60 g de cornflake

60 g de sucre en poudre

125 g de beurre

200 g de fromage blanc

200 g de crème fraîche liquide

1 citron

4 à 5 cuillères à soupe de lait

500 g de cerises bigarreaux

150 g de sucre en poudre







Dans un saladier, mélangez les cornflakes, le sucre et le beurre pommade jusqu’à obtenir une pâte homogène.

Beurrez un moule rond de 20 à 25 cm de diamètre (vous pouvez aussi utiliser un moule à cake). Tassez le mélange au fond du moule et faites durcir le mélange au congélateur.

Pendant ce temps, dans le même saladier, battez le fromage blanc et le lait. Ajoutez-y le sucre, le jus de citron et les cerises dénoyautées (réservez-en quelques unes pour les finitions) et fouettez le tout.

Montez la crème en chantilly, ajoutez-la au fromage blanc aux cerises. Mélangez, la consistance doit être aérienne.

Sortez le moule et versez-y le mélange. Faites givrer le tout 3h à -15°C au congélateur. Une fois le gâteau bien glacé, mettez-le au frigo 20 min avant de le démouler et de le décorer des cerises restantes. Dégustez.