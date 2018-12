Goujonnettes d’esturgeon à la noisette

Liste des ingrédients pour 4 personnes

Préparation : 40 minutes

Cuisson : 40 minutes

Epluchez et ciselez les échalotes. Faites revenir les 3/4 de celles-ci avec les gousses d‘ail dégermées à la poêle dans de l’huile d’olive ; ajoutez les lentilles et nacrez pendant 3 minutes. Déglacez avec le vin blanc puis versez la moitié du bouillon chaud et remuez continuellement. Versez le reste du bouillon petit à petit afin de terminer la cuisson des lentilles. Râpez un peu de citron sur les lentilles, ajoutez la moitié de la crème et mélangez. Réservez.

Taillez l’esturgeon en goujonnette, c'est à dire en lanières. Préchauffez la friteuse à 180°C. Fouettez 3 blancs d’œuf dans une assiette, salez, poivrez. Versez la farine dans une autre assiette et la chapelure avec les noisettes en poudre dans une troisième assiette. Passez les goujonnettes dans la farine, les blancs d’œuf et terminez par la chapelure. Faites-les frire à 180°C. Egouttez sur un papier absorbant et arrosez d’un peu de jus de citron.