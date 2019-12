Recette Grand aïoli

Faites cuire les œufs pendant 10 minutes à l’eau bouillante salée, refroidissez les immédiatement et écalez-les.

Lavez tous les légumes de la garniture.

Laissez entières les carottes et les pommes de terre et coupez le brocoli, le chou fleur et les fenouils en 2 ou 4 portions selon la grosseur des légumes. Faites cuire séparément tous les légumes dans une eau bouillante salée en les gardant al dente ; démarrez les pommes de terre à l’eau froide salée et faites cuire à frémissements pendant 25 minutes.

Egouttez et réservez à couvert dans un four tiède.

Chauffez le court bouillon ; taillez la morue en 8 portions et faites cuire 8 minutes à petits frémissements.

Egouttez et réservez avec les légumes.