Gratin de cardons

Coupez les feuilles (non comestibles) du cardon, coupez-le et lavez-le. Ôtez les parties filandreuses et tranchez les cardons en tronçons réguliers. Plongez-les immédiatement dans une casserole remplie d’eau citronnée et salée pour qu’ils ne noircissent pas. Portez cette casserole à ébullition et laissez cuire entre 20 et 30 min.