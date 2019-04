Gratin de pain

Préchauffez le four à 200°C (th. 7). Coupez le pain rassis en tranches épaisses. Lavez et émincez finement le poireau. Pelez la gousse d'ail et coupez-la en deux. Frottez un plat à gratin avec la moitié de gousse d'ail. Râpez le comté. Equeutez et émincez le persil et le cerfeuil.