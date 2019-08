Recette Gratin de salsifis

Ingrédients pour 4 personnes



1 kg de salsifis

le jus d'un citron

Gros sel

100 g d'emmental râpé



Pour la béchamel

25 g de beurre

2 cuillers à soupe de farine

1 litre de lait

Noix de muscade

Sel et poivre au moulin

Préchauffez le four à 200 °C

. Pelez et coupez les salsifis en tronçon de 4 cm. Faites-les cuire 6 min environ dans une eau bouillante salée et citronnée.

. Pour la béchamel, faites chauffer le beurre dans une casserole, dès qu'il mousse ajoutez la farine et faites cuire 1 minute en mélangeant au fouet. Ajoutez un peu de lait afin de délayer la préparation, puis ajoutez le restant du lait en mélangeant au fouet. Salez, poivrez, et ajoutez une pincée de muscade. Laissez cuire 5 minutes environ en mélangeant constamment jusqu'à ce que le mélange nappe le dos d'une cuillère.

. Versez un fond de béchamel dans un plat à gratin. Disposez les tronçons de salsifis, recouvrez-les du restant de béchamel, recouvrez le tout d'emmental et enfournez 8 à 10 min. Servez le plat bien gratiné accompagné d'un rôti porc, par exemple.