Recette Houmous de betterave au haddock

Lavez les pommes de terre et placez les dans une casserole d’eau salée, et portez à ébullition. Laissez cuire 25 minutes.

Dans la cuve d’un mixeur, versez les pois chiches égouttés et rincés, la betterave coupée en morceaux, l’ail pelé et dégermé, le tahini et le jus de citron. Mixez, salez et poivrez.